«Sony совсем сошла с ума»: геймеры — об отмене выпуска дисков на PlayStation

1 июля компания Sony объявила, что откажется от выпуска дисков с играми на PlayStation. Физические копии перестанут выходить впервые с 1994 года, когда вышла консоль PS1.

Многие пользователи негативно отреагировали на новость, раскртитиковав Sony на их странице в соцсети X. Некоторые уверены, что на такой шаг компания пошла, когда увидела количество цифровых предзаказов GTA 6 — игру также не планируют выпускать на дисках. Геймеры также заявили, что предстоящие проекты должны подешеветь, ведь затрат на производство физических копий попросту не будет.

Что пишут пользователи про отмену выпуска дисков на PlayStation:

Вы уничтожаете право собственности. Вы уничтожаете юридическое сохранение. Вы уничтожаете возможность обнаружения. Вы уничтожаете издателей. Вы уничтожаете разработчиков. Это шаг, который может слегка улучшить финансовые показатели, но разрушит все остальные аспекты игровой индустрии. Браво! Вы облажались!

Тогда перестаньте продавать цифровые игры по той же цене, что и физические. Вы полностью убираете из уравнения затраты на печать, коробку и доставку, так что мне больше не стоит платить $ 70 за цифровые игры.

Главная проблема с твоим подходом, Sony, в том, что он подрывает добрую волю игроков. Геймеры любят владеть своими играми, а не брать их в аренду. Не притворяйся удивлённой, когда они перестанут вкладываться в библиотеку, которой на самом деле не владеют.

Это конец физических игровых дисков. Сначала Rockstar Games это сделали, а теперь все будут делать то же самое.

Вы все видели этот гнев из-за того, что GTA6 не получит физическую копию. А потом у вас хватило наглости начать объявление с «предпочтений потребителей»? Да, конечно, бро. Вы там совсем с ума сошли.

Диски для консолей PlayStation перестанут выпускать с января 2028 года. Изменение формата коснётся не только эксклюзивов, но и проектов сторонних разработчиков.