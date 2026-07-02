Кино, сериалы и музыку на дисках могут перестать выпускать: пострадает не только PS5

Генеральный директор дочерней компании Sony по производству дисков Дитмар Танцер рассказал, как отказ от физических носителей для PlayStation повлияет на индустрию. Так, крупнейший завод в Австрии по производству дисков ожидает смена направления.

На предприятии в австрийском округе Зальцбург каждый день выпускают с конвейера более 600 тыс. физических носителей для игр, фильмов, сериалов и музыки. По словам руководителя, с 2028 года количество производимых дисков сильно сократится из-за решения Sony. Танцер уверен, что заводу придётся менять деятельность.

Сейчас на PlayStation приходится примерно 50% нашего объёма заказов, и из них около 20% — это новые диски. Речь идёт примерно о 10% объёма заказов в 2028 году.

Директор также заявил, что 300 сотрудников пройдут переподготовку. Они будут заниматься изучением нового направления производителей, которое связано с оптическими микролинзами.

Компания Sony ранее объявила, что перестанет выпускать диски с играми на консоли PlayStation c января 2028 года. Изменения коснутся не только эксклюзивов, но и проектов от сторонних разработчиков.