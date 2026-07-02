Завершились съёмки пятого, финального сезона «Мэра Кингстауна» — выход в 2027 году

Звезда сериала «Мэр Кингстауна» Джереми Реннер сообщил о завершении съёмок пятого, финального сезона проекта. Заключительные эпизоды шоу выйдут в 2027 году.

Актёр поблагодарил съёмочную команду за позитивные эмоции, которые он получил во время производства шоу, и за поддержку. При этом Реннер не раскрыл подробности сюжета финальных эпизодов.

Сегодня я счастлив. Я ценю каждый миг и каждый день, наполненные здоровьем и счастьем, проведённые с самыми дорогими мне людьми. Надеюсь, у вас будет чудесный день, и вы разделите его с тем, кого любите. Сегодня завершаются съёмки пятого сезона сериала «Мэр Кингстауна». Я глубоко признателен всем вам за поддержку на протяжении этих лет — она придавала мне сил и целеустремлённости в процессе восстановления и наполняла моё сердце любовью.

Сюжет «Мэра Кингстауна» разворачивается в провинциальном городе Кингстаун. Главные героями выступают члены семьи Макласки, которые контролируют местную власть и тюрьмы. Именно тюремный бизнес приносит больше всего денег. Сериал начал выходить в 2021 году и был тепло принят зрителями: на IMDB он получил оценку 8,2 балла 10.