Игры и кино повлияли на резкий рост туризма в России — эксперты

Издание «Газета.Ru» опубликовало материал, посвящённый влиянию отечественных фильмов и игр на развитие туризма в России. Эксперты рассказали, что проекты демонстрируют определённые регионы страны, вызывая желание геймеров и зрителей оказаться там.

Так, министр экономического развития Карелии Антон Фокин подтвердил, что российские регионы особенно интересны зумерам и поколению альфа, если их показывают в каком-либо произведении искусства. Исполнительный директор Ассоации туроператоров Майя Ломидзе отметила, что развитие тренда зависит от популярности и медийности проекта.

Это крайне перспективный сегмент для продвижения любого региона, города, музея или любого другого объекта. Во всём мире этот ресурс активно используется.

Эксперты также сообщили, что фильм «Волшебник изумрудного города», который сняли в Дагестане, повлиял на рост туризма в кавказские субъекты РФ. На увеличение поездок в регионы также оказала влияние игра «Мир танков» — в ней локации вдохновлены природой Кавказа. Руководитель Организации развития видеоигровой индустрии Василий Овчинников заявил, что игры и кино могут быть мощными инструментами продвижения территорий.