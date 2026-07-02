Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Игры и кино повлияли на резкий рост туризма в России — эксперты

Игры и кино повлияли на резкий рост туризма в России — эксперты
Комментарии

Издание «Газета.Ru» опубликовало материал, посвящённый влиянию отечественных фильмов и игр на развитие туризма в России. Эксперты рассказали, что проекты демонстрируют определённые регионы страны, вызывая желание геймеров и зрителей оказаться там.

Так, министр экономического развития Карелии Антон Фокин подтвердил, что российские регионы особенно интересны зумерам и поколению альфа, если их показывают в каком-либо произведении искусства. Исполнительный директор Ассоации туроператоров Майя Ломидзе отметила, что развитие тренда зависит от популярности и медийности проекта.

Это крайне перспективный сегмент для продвижения любого региона, города, музея или любого другого объекта. Во всём мире этот ресурс активно используется.

Эксперты также сообщили, что фильм «Волшебник изумрудного города», который сняли в Дагестане, повлиял на рост туризма в кавказские субъекты РФ. На увеличение поездок в регионы также оказала влияние игра «Мир танков» — в ней локации вдохновлены природой Кавказа. Руководитель Организации развития видеоигровой индустрии Василий Овчинников заявил, что игры и кино могут быть мощными инструментами продвижения территорий.

О предстоящей игре от российских разработчиков:
Мы поиграли в «Войну миров: Сибирь» — и это круто. Практически The Last of Us в России
Мы поиграли в «Войну миров: Сибирь» — и это круто. Практически The Last of Us в России
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android