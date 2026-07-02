Юэн Макгрегор и Энн Хэтэуэй — на постерах триллера «На краю Оук-стрит» про динозавров

Кинокомпания Warner Bros. представила постеры фильма «На краю Оук-стрит». На них показаны главные герои, которых сыграли Юэн Макгрегор («Звёздные войны») и Энн Хэтэуэй («Интерстеллар»).

Фото: Warner Bros.

Фото: Warner Bros.

Сюжет ленты развернётся на улице Оук-стрит, в американском городе Новый Орлеан. После таинственного космического происшествия весь квартал переносится в опасное место, населённое динозаврами. Главными героями выступает семья Платт, которым предстоит объединиться, чтобы выжить.

«На краю Оук-стрит» выйдет в мировом прокате 14 августа. Режиссёром выступил Дэвид Роберт Митчелл — автор хоррора «Оно приходит за тобой» и комедии «Под Сильвер-Лэйк».