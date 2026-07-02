Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фильм «Смерть Робин Гуда» с Хью Джекманом выйдет в онлайне 21 июля — СМИ

Фильм «Смерть Робин Гуда» с Хью Джекманом выйдет в онлайне 21 июля — СМИ
Комментарии

Издание When to Stream раскрыло дату цифрового релиза фильма «Смерть Робин Гуд». По данным СМИ, картина c Хью Джекманом появится в онлайне уже 21 июля.

Таким образом, лента может стать доступна для домашнего просмотра спустя месяц после выхода в кинотеатрах — премьера состоялась 19 июня. За это время картина собрала около $ 5 млн при бюджете в $ 20 млн, что стало провальным результатом. Фильм смешанно оценили как критики, так и зрители: на агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 67% свежести от обозревателей и 57% — от зрителей. При этом студия А24 пока официально не объявляла дату выхода ленты в онлайне.

«Смерть Робин Гуда» рассказывает об уже пожилом и тяжело раненном Робин Гуде, который пытается искупить вину за прошлое, полное убийств и других различных преступлений. Помочь ему в этом нелёгком деле соглашается таинственная женщина, которая начинает ухаживать за ним.

О другом популярном фильме:
Шикарная супергероика: обзор фильма «Супергёрл», которую критики возненавидели
Шикарная супергероика: обзор фильма «Супергёрл», которую критики возненавидели
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android