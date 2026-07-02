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«Захотел пересмотреть фильм снова». Том Холланд — о первом показе «Одиссеи»

«Захотел пересмотреть фильм снова». Том Холланд — о первом показе «Одиссеи»
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Издание Empire взяло интервью у звезды «Человека-паука» Тома Холланда. Он рассказал о своих впечатлениях от просмотра фильма «Одиссея» Кристофера Нолана.

По словам актёра, он не мог перестать думать о ленте, после того как посмотрел её. Холланд отметил, что картина поражает масштабом съёмок, и зритель удивится, как Нолан создал сцены без использования компьютерной графики.

Когда фильм закончился, была уже поздняя ночь. Если бы это был день, я бы сказал Крису: «Ты не против, если мы просто запустим его снова?» Ваш мозг во время просмотра думает: «Я не понимаю, как он это сделал без использования компьютерной графики».

«Одиссея» выйдет в мировом прокате уже 17 июля. Картина расскажет эпическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. Главного героя воплотил на экране звезда «Отступников» и «Марсианина» Мэтт Дэймон. В фильме также, помимо Тома Холланда, снялись Зендея, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Шарлиз Терон и Джон Бернтал.

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