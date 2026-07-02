Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

XSE Pro League продолжается на фоне скандалов — у игрока BetBoom Team взломали Steam

XSE Pro League продолжается на фоне скандалов — у игрока BetBoom Team взломали Steam
Комментарии

Второй день XSE Pro League в Гуанчжоу, Китай, проходит на фоне серии инцидентов, омрачивших старт турнира. Организаторы столкнулись с техническими сбоями, из-за которых стартовые матчи были отложены почти на два часа.

На части компьютеров не был установлен Counter-Strike 2 — игру пришлось скачивать перед матчами. Во время игры вышел из строя ПК Райана Neityu Обри — техники четырежды меняли оперативную память и видеокарту. По просьбе Давида frozen Чернянского замена низкокачественного стола заняла около часа. Также в здании произошло отключение электричества — по информации участников, из-за долгов организаторов.

Игрок BetBoom Team Кирилл Magnojez Роднов потерял доступ к аккаунту Steam после авторизации на турнирном компьютере. На устройстве обнаружили вредоносное ПО — кейлоггер и троян. Капитан Кирилл Boombl4 Михайлов обратился к Valve и Steam Support с просьбой о помощи.

XSE Pro League 2026 — офлайн-турнир категории A-тир, проходящий с 1 по 12 июля с призовым фондом $ 1 млн. На турнир приехали 12 команд из топ-30 мирового рейтинга.

Материалы по теме
Четырёхкратный чемпион мэйджоров Magisk стал капитаном BC.Game по CS 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android