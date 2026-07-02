Трейлер боевика «Курьер» с Оуэном Уилсоном и Аланом Ричсоном — выход в России 17 сентября

Кинокомпания VVS Films представила большой трейлер фильма «Курьер». Боевик с Аланом Ричсоном («Ричер») и Оуэном Уилсоном («Локи») выйдет в мировой прокат 11 сентября, а до России доберётся 17-го числа.

Видео доступно на YouTube-канале VVS Films. Права на видео принадлежат VVS Films.

Будущая лента расскажет историю бывшего солдата, который должен доставить печень умирающей семилетней девочке. Его главной проблемой становится то, что за ним гонятся преступники, которые хотят продать орган на чёрном рынке.

Режиссёром фильма выступил Скотт Во («Круче некуда»). Вместе с Ричсоном и Уилсоном в ленте также снялись Лейла Джордж («История любви»), Родриго Санторо («Последнее солнце») и другие актёры.