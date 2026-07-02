В России начались сбои в работе Battlefield 6, EA Sports FC 26 и других игр EA

Вечером 2 июля в России перестали работать сетевые игры Electronic Arts. Пользователи Рунета сообщают о невозможности подключиться к серверам Battlefield 6, EA Sports FC 26, The Sims 4 и другим проектам компании.

При попытке попасть в главное меню появляется сообщение, что серверы игр в данный момент недоступны. В Battlefield 6 происходит долгое соединение, после чего появляется ошибка 0:85008S.

Ошибка с подключением в Battlefield 6 Фото: EA

Пока неясно, с чем связаны сбои в работе сетевых игр Electronic Arts в России. Жалобы на ситуацию идут только от пользователей из России — сообщений от жителей других стран не наблюдается. При этом различные программы исправляют ошибку и позволяют играть в тайтлы EA без каких-либо проблем.