Стивен Спилберг спродюсирует фильм ужасов по веб-хоррору «Каталог Манделы»

По данным Deadline, в работу запущен фильм ужасов по популярному веб-хоррору «Каталог Манделы». Популярность подобных проектов сейчас будет на пике после того, как «Закулисье реальности» и «Обсессия» показали себя в прокате.

Режиссером фильма станет Алекс Кистер по сценарию, который он адаптировал вместе с Тайлером Клифтоном. Продюсером выступит Стивен Спилберг.

«Каталог Манделы» набрал более 100 млн просмотров только на официальных эпизодах, что делает его одной из крупнейших оригинальных франшиз в жанре аналогового хоррора на YouTube. Действие «Каталога Манделы», запущенного в 2021 году, происходит в вымышленном округе Мандела, штат Висконсин, куда вторгаются почти бессмертные существа, способные влиять на людей.