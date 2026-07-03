Появился новый международный постер «Человека-паука: Новый день»

Disney продолжает подогревать интерес к «Человеку-пауку: Новый день». Компания опубликовала новый международный постер фильма. На нём, кроме Человека-паука, также можно увидеть Халка, Скорпиона и других персонажей.

Новый международный постер «Человека-паука: Новый день»

Фото: Disney

«Человек-паук: Новый день» выйдет в мировом прокате 31 июля. Картина расскажет новую историю в жизни Питера Паркера. После событий «Нет пути домой» прошло четыре года — дружелюбный сосед продолжает защищать Нью-Йорк от преступности, пока близкие полностью забыли о его существовании.

К главным ролям вернулись Том Холланд, Зендея и Джейкоб Баталон. В ленте также появятся Халк и Каратель.