Хью Джекман не хочет ничего советовать будущему Росомахе в киновселенной Marvel
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Хью Джекман рано или поздно окончательно покинет роль Росомахи, а некоторые инсайдеры говорят, что это случится уже во «Мстителях: Судный день». Актёр считает, что следующему, кто будет играть героя, не нужны его советы.
По мнению Джекмана, следующий Росомаха должен просто делать свою работу хорошо и быть самим собой. Главное — определить индивидуальность и цеплять зрителей именно этим.
Надеюсь, он сделает это по-своему.
Хью Джекман вернулся к роли Росомахи в «Дэдпуле и Росомахе». По слухам, актёр вернётся к герою в новых «Мстителях». Не исключено, что персонажа мы увидим ещё раз — уже в «Секретных войнах».
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