Милли Бобби Браун ушла из соцсетей ради сохранения морального здоровья

Милли Бобби Браун, известная по роли Одиннадцатой в «Очень странных делах», рассказала, что покинула соцсети ещё в 2021 году. Актриса сделала это ради сохранения морального состояния и психического здоровья.

Сейчас постами в соцсетях актрисы занимается её менеджер. Зачастую Милли придумывает подписи к публикациям сама, чтобы чувствовать связь с аудиторией.

У меня больше не было необходимости в них. Так что я наняла человека, чтобы заботился об этом за меня ради моего психического здоровья. Я по-прежнему пишу подписи к своим постам, потому что хочу продолжать чувствовать связь со своими фанатами.

Милли Бобби Браун также играет Энолу Холмс. Третий фильм о персонаже уже доступен на Netflix.