Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Именно Том Холланд рассказал Зендее, что Кристофер Нолан взял её в «Одиссею»

Именно Том Холланд рассказал Зендее, что Кристофер Нолан взял её в «Одиссею»
Комментарии

Зендея в недавнем интервью рассказала, что именно Том Холланд рассказал ей, что она стала частью актёрского состава «Одиссеи» Кристофера Нолана. По словам звезды «Эйфории», Холланд вернулся домой и сообщил ей радостную новость.

Он вернулся домой и сказал мне: «Эй, у тебя тоже встреча с мистером Ноланом».

«Одиссея» расскажет эпическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. Лента стала первой картиной, которую полностью сняли на IMAX-камеры. Главные роли в фильме также сыграли сыграли Мэтт Деймон, Шарлиз Терон, Джн Бернтал, Роберт Паттинсон и другие.

Премьера картины состоится 17 июля.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android