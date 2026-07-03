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Фильм «Возвращение» с Томом Хэнксом выйдет 30 июля 2027 года

Фильм «Возвращение» с Томом Хэнксом выйдет 30 июля 2027 года
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Sony Pictures объявила, что фильм «Возвращение» с Томом Хэнксом выйдет в зарубежный прокат 30 июля 2027 года. Хэнкс играет главную роль в фильме, который Мариэль Хеллер сняла по собственному сценарию, основанному на одноимённом рассказе Дэйва Эггерса 2024 года.

Актёр сыграет тренера по подаче, чья жизнь кардинально меняется после того, как он получает удар по голове отбитым мячом, стоя на площадке.

У Хэнкса уже есть один классический бейсбольный фильм за плечами: он снялся вместе с Джиной Дэвис, Мадонной, Лори Петти и Рози О’Доннелл в любимом зрителями и культовом фильме 1992 года «Их собственная лига».

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