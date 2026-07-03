Появился новый кадр фильма «Её личный ад» от режиссёра «Драйва» Николаса Виндинга Рефна

Издание Film Updates опубликовало эксклюзивный новый кадр фильма «Её личный ад» от режиссёра «Драйва» Николаса Виндинга Рефна. На нём можно увидеть персонажа актрисы Гаваны Роуз Лю.

Новый кадр «Её личного ада»

Фото: Film Updates

Сюжет ленты расскажет про молодую женщину и американского солдата — пока одна ищет своего отца, другой пытается спасти дочь.

Главные роли в фильме «Её личный ад» исполнили Софи Тэтчер («Максин XXX», «Экзорцист»), Чарльз Мелтон (сериал «Ривердейл»), Кристин Фросет («Американские истории ужасов») и Гавана Роуз Лю («Настройщик»).Лента выйдет в российский прокат 23 июля, за день до релиза в США.