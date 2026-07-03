Стартовал третий сезон сериала «Укрытие» с Ребеккой Фергюсон

Сегодня на Apple TV стартовал третий сезон сериала «Укрытие» c Ребеккой Фергюсон в главной роли. Вышла пока одна серия, всего их будет 10.

Таким образом, третий сезон флагманского проекта Apple TV выйдет спустя полтора года после финала второго. Он станет мостом к финальному четвёртому сезону, который завершит сюжет проекта. В нём авторы сфокусируются на предыстории страшной глобальной катастрофы, которая привела к созданию огромных бункеров.

События сериала «Укрытие» разворачиваются в будущем вокруг 10-тысячного поселения, которое живёт на 144 этажах глубоко под землёй. Это общество считает, что поверхность токсична и уже не приспособлена для жизни, однако не все согласны с этой теорией.