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Стартовал третий сезон сериала «Укрытие» с Ребеккой Фергюсон

Стартовал третий сезон сериала «Укрытие» с Ребеккой Фергюсон
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Сегодня на Apple TV стартовал третий сезон сериала «Укрытие» c Ребеккой Фергюсон в главной роли. Вышла пока одна серия, всего их будет 10.

Таким образом, третий сезон флагманского проекта Apple TV выйдет спустя полтора года после финала второго. Он станет мостом к финальному четвёртому сезону, который завершит сюжет проекта. В нём авторы сфокусируются на предыстории страшной глобальной катастрофы, которая привела к созданию огромных бункеров.

События сериала «Укрытие» разворачиваются в будущем вокруг 10-тысячного поселения, которое живёт на 144 этажах глубоко под землёй. Это общество считает, что поверхность токсична и уже не приспособлена для жизни, однако не все согласны с этой теорией.

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