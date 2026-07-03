Сабрину Карпентер рассматривают на одну из ролей в киновселенной Marvel — инсайдер
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Известный инсайдер Даниэль Рихтман рассказал, что скоро, возможно, в киновселенной Marvel случится пополнение. К фильмам может присоединиться известная певица Сабрина Карпентер.
На какую потенциальную роль могут взять Карпентер, Рихтман не рассказал. Не исключено, что Marvel смотрит наперёд и хочет пополнить актёрский состав будущего фильма про Людей Икс уже сейчас, чтобы заранее знать, кто будет в нём сниматься.
Возможно, Marvel смотрит ещё дальше, а Карпентер хотят пригласить на роль в неанонсированном фильме. Гадать можно сколько угодно, пока не появится официальная информация об этом от самой Disney.
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