Сабрину Карпентер рассматривают на одну из ролей в киновселенной Marvel — инсайдер

Известный инсайдер Даниэль Рихтман рассказал, что скоро, возможно, в киновселенной Marvel случится пополнение. К фильмам может присоединиться известная певица Сабрина Карпентер.

На какую потенциальную роль могут взять Карпентер, Рихтман не рассказал. Не исключено, что Marvel смотрит наперёд и хочет пополнить актёрский состав будущего фильма про Людей Икс уже сейчас, чтобы заранее знать, кто будет в нём сниматься.

Возможно, Marvel смотрит ещё дальше, а Карпентер хотят пригласить на роль в неанонсированном фильме. Гадать можно сколько угодно, пока не появится официальная информация об этом от самой Disney.