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В сериале по эпическому фэнтези-роману «Архив Буресвета» будет 10 серий

В сериале по эпическому фэнтези-роману «Архив Буресвета» будет 10 серий
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Писатель Брэндон Сандерсон подтвердил, что в сериале Apple TV по его «Архиву Буресвета» будет 10 серий. Ранее количество эпизодов не раскрывалось и было неизвестным.

Полноценная работа над сериалом по произведению пока не началась. По словам Сандерсона, он планирует выступить сценаристом большей части первого сезона и выступить одним из его шоураннеров. Вероятно, планы Брэндона поменяются, но пока они такие.

Над «Архивом Буресвета» Сандерсон начнёт работать сразу после фильма по «Рождённому туманом». Его сценарий он пишет самостоятельно. Если верить словам писателя, закончит работу он уже в ближайшее время.

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