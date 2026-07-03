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Мультфильм Монолог фармацевта: Скрытое сокровище покойной наложницы (2026) — дата выхода, когда выйдет, сюжет, трейлер

Тизер аниме «Монолог фармацевта: Скрытое сокровище покойной наложницы» — выход в декабре
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Киностудия Toho представила дебютный тизер мультфильма «Монолог фармацевта: Скрытое сокровище покойной наложницы». Новая история по знаменитому аниме выйдет в кинотеатрах Японии 11 декабря, после чего доберётся и до других стран.

Видео доступно на YouTube-канале Toho. Права на видео принадлежат Toho.

События будущей ленты продолжат историю первой половины третьего сезона, который запустится осенью 2026 года и продолжится весной 2027-го. Автором выступила создатель оригинальной ранобэ «Монолог фармацевта» Нацу Хьюги.

«Монолог фармацевта» рассказывает историю 17-летней дочери аптекаря по имени Мао Мао. Однажды девушку похищают бандиты и продают служанкой в императорский дворец. Благодаря знаниям и твёрдому характеру Мао Мао назначают личной служанкой-дегустатором ядов одной из старших наложниц императора. Однако Цзиньши часто просит девушку разгадать и другие загадки, связанные с отравлениями и болезнями обитателей внутреннего дворца.

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