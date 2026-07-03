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Роскомнадзор отверг блокировку серверов Battlefield 6, FC 26 и других игр EA в России

Роскомнадзор отверг блокировку серверов Battlefield 6, FC 26 и других игр EA в России
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Вечером 2 июля в России перестали работать сетевые игры Electronic Arts. Больше 12 часов пользователи Рунета сообщают о невозможности подключиться к серверам Battlefield 6, EA Sports FC 26, The Sims 4 и другим проектам компании.

Тем временем ситуацию прокомментировали в Роскомнадзоре. В ведомстве заявили, что не применяют ограничительных мер к играм американской компании.

Роскомнадзор не ограничивает доступ к играм EA Sports FC и Battlefield 6.

Пока неясно, с чем связаны сбои в работе сетевых игр Electronic Arts в России. При этом различные программы исправляют ошибку и позволяют играть в тайтлы EA без каких-либо проблем, поэтому, возможно, речь идёт о блокировке иностранных серверов Amazon и других сервисов, на которых работает мультиплеер в современных играх.

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