Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел дебютный тизер-трейлер анимационного триллера «Непокой»

Вышел дебютный тизер-трейлер анимационного триллера «Непокой»
Комментарии

Кинокомпания «Про: взгляд» представила дебютный тизер-трейлер анимационного триллера «Непокой». Проектом занимался призёр Берлинале-2014 Леонид Шмельков. Это его полнометражный дебют.

Двое друзей сворачивают с шоссе и останавливаются на ночь в провинциальном отеле «Роза». Наутро выясняется, что уехать отсюда невозможно, а постояльцы отеля начинают исчезать один за другим.

Видео доступно во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат «Про: взгляд».

Постановщик описывает проект как смесь Дэвида Линча с «Днём сурка». «Непокой» был показан на ММКФ, Большом фестивале мультфильмов и Суздальфесте, где стал безоговорочным фаворитом критиков.

В российских кинотеатрах с 30 июля.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android