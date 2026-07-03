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Мультфильм «История игрушек 5» утёк в Сеть с русской озвучкой

Мультфильм «История игрушек 5» утёк в Сеть с русской озвучкой
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В начале июля в интернете появилась качественная цифровая копия мультфильма «История игрушек 5» — пятой части культовой серии студии Pixar. Лента утекла в Сеть с русской озвучкой в формате DCPRip — это конвертированная копия фильма, предназначенная для показа в кинотеатрах.

Лента появилась в Сети спустя две недели после выхода в прокат и до официального цифрового релиза. Учитывая, что фильм появился в Сети именно с русской озвучкой, речь наверняка идёт об утечке кинотеатральной версии из стран СНГ — ранее в Сети по такой же схеме появились «Мортал Комбат 2», «Дьявол носит Prada 2» и «Проект «Конец света». Пока неясно, затронет ли подобная утечка будущие релизы, включая «Одиссею» и «Человека-паука: Новый день».

«История игрушек 5» расскажет о новых приключениях Вуди, Базза, Джесси и остальных друзей. В этот раз игрушки столкнутся с новым крайне опасным врагом — планшетом LilyPad. Он будет занимать всё время их новой хозяйки Банни, из-за чего персонажи должны придумать способ, как вернуть внимание девочки к себе. Сборы ленты недавно превысили $ 600 млн.

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