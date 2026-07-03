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Assassin's Creed 4 Black Flag Resynced: когда выйдет, точная дата выхода, во сколько можно играть на ПК, ПС5 и Xbox

Стала известна точная дата выхода Assassin's Creed 4: Black Flag Resynced
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Компания Ubisoft опубликовала точный график релиза Assassin's Creed 4: Black Flag Resynced — ремейка культовой части серии «Кредо убийцы». Проект выйдет уже 9 июля, а предзагрузка начнётся за два дня до релиза.

Так, на консолях релиз состоится 9 июля в 00:00 по местному времени. Это значит, что в Новой Зеландии геймеры смогут начать игру 8 июля в 15:00 мск, а в Индии — в 21:30 мск. На ПК в Ubisoft Connect и Steam релиз состоится одновременно 9 июля в 17:00 мск.

Точная дата выхода Assassin's Creed 4: Black Flag Resynced

  • Консоли PS5 и Xbox Series — 9 июля в 00:00 по местному времени аккаунта.
  • ПК (Steam, Ubisoft Connect, Epic Games Store) — 9 июля в 17:00 мск.

Фото: Ubisoft

Assassin's Creed 4: Black Flag — ремейк культовой Assassin's Creed 4, которая вышла в 2013 году. В переиздании авторы переделали структуру заданий, боевую систему и паркур, улучшили графику, добавили новый сюжетный контент и внесли множество изменений под современные стандарты.

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