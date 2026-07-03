10 лучших видеоигр первой половины 2026 года от Metacritic

Агрегатор Metacritic опубликовал традиционный топ самых высокооценённых игр первой половины 2026 года по версии критиков. В список вошли видеоигры, вышедшие с 1 января по 30 июня на современных платформах и получившие не меньше семи обзоров.

Так, абсолютным лидером топа стала Forza Horizon 6 — гонка от студии Playground получила 90 баллов по итогам оценки 78 критиков. На второй строчке оказалась визуальная новелла Schrodinger's Call, замыкает тройку экшен Mina the Hollower от авторов Shovel Knight.

В десятку также вошли хоррор Resident Evil 9: Requiem, рогалик про котов Mewgenics и Pokemon Pokopia — эксклюзив Switch 2.

Лучшие игры первой половины 2026 года от Metacritic:

Forza Horizon 6. Schrödinger's Call. Mina the Hollower. Pokemon Pokopia. Resident Evil 9: Requiem. Mewgenics. 007 First Light. Saros. Hermit and Pig. Titanium Court.