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Лучшие игры первой половины 2026 года: Forza Horizon 6, Mina, Pokemon, Resident Evil 9, Mewgenics, 007 и другие

10 лучших видеоигр первой половины 2026 года от Metacritic
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Агрегатор Metacritic опубликовал традиционный топ самых высокооценённых игр первой половины 2026 года по версии критиков. В список вошли видеоигры, вышедшие с 1 января по 30 июня на современных платформах и получившие не меньше семи обзоров.

Так, абсолютным лидером топа стала Forza Horizon 6 — гонка от студии Playground получила 90 баллов по итогам оценки 78 критиков. На второй строчке оказалась визуальная новелла Schrodinger's Call, замыкает тройку экшен Mina the Hollower от авторов Shovel Knight.

В десятку также вошли хоррор Resident Evil 9: Requiem, рогалик про котов Mewgenics и Pokemon Pokopia — эксклюзив Switch 2.

Лучшие игры первой половины 2026 года от Metacritic:

  1. Forza Horizon 6.
  2. Schrödinger's Call.
  3. Mina the Hollower.
  4. Pokemon Pokopia.
  5. Resident Evil 9: Requiem.
  6. Mewgenics.
  7. 007 First Light.
  8. Saros.
  9. Hermit and Pig.
  10. Titanium Court.
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