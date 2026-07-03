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Мультфильм «Шёпот сердца» Хаяо Миядзаки впервые покажут в кинотеатрах России в 4К

Мультфильм «Шёпот сердца» Хаяо Миядзаки впервые покажут в кинотеатрах России в 4К
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Кинокомпании Vereteno и RWV Film объявили о повторном прокате мультфильма «Шёпот сердца» студии Ghibli. Ленту Хаяо Миядзаки можно будет посмотреть в кинотеатрах России в разрешении 4К уже с 6 августа в дубляже «Студийной банды» или в оригинале с русскими субтитрами.

Видео доступно во VK-канале Vereteno. Права на видео принадлежат Ghibli.

«Шёпот сердца» рассказывает историю 14-летней Сидзуку, которая живёт в Токио и свободное время проводит за чтением. Однажды она замечает, что в библиотеке все книги до неё брал некий Сейдзи. Им оказывается мальчик из параллельного класса, и поначалу он Сидзуку совсем не нравится. Постепенно они сближаются, и стремление Сэйдзи стать скрипичным мастером пробуждает в девушке желание найти свою мечту. Она начинает сочинять историю о Бароне, статуэтке кота из антикварного магазина.

Постер ленты

Постер ленты

Фото: Ghibli

Премьера ленты состоялась в 1995 году — картина остаётся одной из самых высокооценённых работ студии Ghibli. Это будет первый прокат мультфильма 4К-реставрации в России.

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