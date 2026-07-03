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Начались съёмки исторического сериала «Восточная дорога» про Русь IX века

Начались съёмки исторического сериала «Восточная дорога» про Русь IX века
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Онлайн-кинотеатр Okko и компания «Среда» объявили о старте производства сериала «Восточная дорога». Съёмки исторической драмы займут несколько месяцев, после чего она выйдет на стриминге.

События исторического проекта развернутся в IX веке, когда речной путь из Европы в Византию контролируют скандинавы-русы, а местные племена платят им дань. В Ладоге правит князь Рюрик, готовящийся к церемонии, которая должна подтвердить его власть. На фоне противостояния традиций, интересов русов и славян именно здесь начинают происходить события, способные определить будущее этих земель.

Главные роли в сериале сыграют Алексей Серебряков («Левиафан»), Дарья Верещагина («Анора»), Михаил Евланов («Шифр»), Мохамед Абдель Фаттах («Ёлки 8») и другие актёры. Режиссёром и оператором сериала выступает Морад Абдель-Фаттах.

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