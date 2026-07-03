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В Великобритании предложили запретить показ мультсериала «Маша и Медведь»

В Великобритании предложили запретить показ мультсериала «Маша и Медведь»
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Представители разных политических партий Великобритании обратились к министру культуры, чтобы остановить показы российского мультсериала «Маша и Медведь». Инициативу поддержали 50 парламентариев.

В письме знаменитое шоу обвиняется в пропагандистском посыле. При этом речь идёт только об эпизоде под названием «Граница на замке», который появился в российском эфире ещё в 2010 году, а на Netflix — в 2015 году. В серии Маша начинает охранять огород Медведя, надевая шлем танкиста.

Культовый мультсериал «Маша и Медведь» начал выходить 7 января 2009 года. За 16 лет трансляции было выпущено восемь сезонов. Приключения девочки и медведя приобрели настолько большой успех, что транслировались в других странах, таких как Великобритания, Германия и Франция. Недавно стриминговый сервис Netflix приобрёл права на показ восьмого и девятого сезона шоу.

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