Продажи Cyberpunk 2077 достигли 40 млн копий

Компания CD Projekt RED сообщила о новом достижении популярной видеоигры Cyberpunk 2077. Продажи проекта достигли 40 млн копий.

Фото: CD Projekt RED

Такого результата игра добилась за более чем пять лет с момента выхода — релиз состоялся в декабре 2020 года. Генеральный директор компании Михаил Новаковский отметил, что число проданных копий показывает, как авторы смогли создать проект, в который геймеры возвращаются из года в год.

40 миллионов проданных копий демонстрируют невероятную, долговечную силу Cyberpunk 2077 и служат свидетельством тому, что CD Projekt RED умеет делать лучше всего — создавать высококачественные, захватывающие истории, которые заставляют игроков возвращаться к ним годами. Это отличная основа для наших предстоящих проектов во вселенной, включая второй сезон аниме «Киберпанк: Бегущие по краю», который выйдет этой осенью.

Cyberpunk 2077 рассказывает о наёмнике по имени Ви, который пытается прославиться в в мегаполисе будущего Найт-Сити. О разработке сиквела под рабочим названием Project Orion стало известно в 2022 году — игра пока не имеет даты выхода. Сейчас компания CD Projekt RED также занимается активной разработкой четвёртой части «Ведьмака».