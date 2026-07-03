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«Выглядит как ИИ-фильм»: Джоди Фостер — о «Формуле-1» с Брэдом Питтом

«Выглядит как ИИ-фильм»: Джоди Фостер — о «Формуле-1» с Брэдом Питтом
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На фестивале Aspen Ideas выступила знаменитая актриса Джоди Фостер («Молчание ягнят»). Она рассказала о своём отношении к фильму «Формула-1» с Брэдом Питтом.

По словам артистки, картина выглядит так, будто её сняли с помощью искусственного интеллекта. Фостер отметила, что структура ленты и диалоги прописаны слишком шаблонно. При этом она не считает «Формулу-1» плохим проектом.

Я говорю это не в уничижительном тоне. Этот фильм в итоге заработал миллионы долларов. Но я смотрю на такой фильм, как «Формула-1», и думаю: его создал искусственный интеллект. Разве нет? Я имею в виду, что структура была в точности такой, какую вы изучаете в школе. Актёры произносят реплики точно так, как если бы их написал компьютер, создавая именно то, что было бы уместно в тот момент. Но они смогли овладеть технологией, чтобы создать нечто масштабное и прекрасное.

«Формула-1» рассказывает о вымышленной команде «Апекс», которая получает восходящую звезду Ф-1 Джошуа Пирса. Понимая, что юному дарованию требуется опытный наставник, владелец команды приглашает на роль напарника Пирса своего старого друга Сонни Хейса — ветерана гонок, который выступал в Ф-1 ещё в 1990-х. Картина получила четыре номинации на премию «Оскар» и выиграла награду в категории «Лучший звук».

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