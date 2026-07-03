Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Выживач Valheim подорожает в полтора раза на выходе из раннего доступа

Выживач Valheim подорожает в полтора раза на выходе из раннего доступа
Комментарии

Студия Iron Gate сообщила, что выживач Valheim значительно подорожает к моменту выхода из раннего доступа. Стоимость проекта вырастет с $ 20 до $ 30.

По словам разработчиков, повышение цены связано с выпуском полной версии игры. При этом, если пользователи ранее приобрели выживач, им не придётся покупать его заново. Авторы также отметили, что с выходом обновления игрокам не обязательно создавать новый мир — все сохранения останутся доступными.

Valheim официально выйдет из раннего доступа Steam 9 сентября, вместе с релизом крупного обновления Deep Nort. В этот же день выживач доберётся до PS5, Xbox One и Xbox Series, а также Nintendo Switch 2. События игры разворачиваются в фэнтезийном мире, основанном на скандинавской мифологии. Пользователям необходимо исследовать большой открытый мир, сражаться с монстрами, создавать предметы и обустраивать свой быт. Полная версия проекта станет доступна спустя пять лет раннего доступа.

О другой предстоящей видеоигре:
Смесь «Ведьмака 3» и «Готики»: всё про амбициозную The Blood of Dawnwalker
Смесь «Ведьмака 3» и «Готики»: всё про амбициозную The Blood of Dawnwalker
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android