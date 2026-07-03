Выживач Valheim подорожает в полтора раза на выходе из раннего доступа

Студия Iron Gate сообщила, что выживач Valheim значительно подорожает к моменту выхода из раннего доступа. Стоимость проекта вырастет с $ 20 до $ 30.

По словам разработчиков, повышение цены связано с выпуском полной версии игры. При этом, если пользователи ранее приобрели выживач, им не придётся покупать его заново. Авторы также отметили, что с выходом обновления игрокам не обязательно создавать новый мир — все сохранения останутся доступными.

Valheim официально выйдет из раннего доступа Steam 9 сентября, вместе с релизом крупного обновления Deep Nort. В этот же день выживач доберётся до PS5, Xbox One и Xbox Series, а также Nintendo Switch 2. События игры разворачиваются в фэнтезийном мире, основанном на скандинавской мифологии. Пользователям необходимо исследовать большой открытый мир, сражаться с монстрами, создавать предметы и обустраивать свой быт. Полная версия проекта станет доступна спустя пять лет раннего доступа.