Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел девятый эпизод сериала «Ранчо Даттонов» по «Йеллоустоуну» — первый сезон завершён

Вышел девятый эпизод сериала «Ранчо Даттонов» по «Йеллоустоуну» — первый сезон завершён
Комментарии

3 июля состоялась премьера девятого эпизода сериала «Ранчо Даттонов» — спин-оффа популярного шоу «Йеллоустоун». На этом первый сезон завершился — все серии доступны для просмотра на стриминговом сервисе Paramount+.

Картина продолжает историю Бет Даттон и её мужа Рипа. По сюжету пара начинает новую жизнь на ранчо в Техасе после событий пятого сезона «Йеллоустоуна», где Бет убила своего брата Джейми. Теперь им предстоит столкнуться с жестоким соперничающим ранчо, которое готово на всё ради защиты своей империи.

Ранее авторы сериала заявили, что «Ранчо Даттонов» получит второй сезон. Дата выхода продолжения пока неизвестна. Проект собрал за неделю 12,9 млн просмотров, что стало лучшим результатом среди других проектов Paramount+.

О другом популярном сериале:
Почему фанаты «Аватара» будут в ярости от второго сезона шоу Netflix
Почему фанаты «Аватара» будут в ярости от второго сезона шоу Netflix
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android