Вышел девятый эпизод сериала «Ранчо Даттонов» по «Йеллоустоуну» — первый сезон завершён

3 июля состоялась премьера девятого эпизода сериала «Ранчо Даттонов» — спин-оффа популярного шоу «Йеллоустоун». На этом первый сезон завершился — все серии доступны для просмотра на стриминговом сервисе Paramount+.

Картина продолжает историю Бет Даттон и её мужа Рипа. По сюжету пара начинает новую жизнь на ранчо в Техасе после событий пятого сезона «Йеллоустоуна», где Бет убила своего брата Джейми. Теперь им предстоит столкнуться с жестоким соперничающим ранчо, которое готово на всё ради защиты своей империи.

Ранее авторы сериала заявили, что «Ранчо Даттонов» получит второй сезон. Дата выхода продолжения пока неизвестна. Проект собрал за неделю 12,9 млн просмотров, что стало лучшим результатом среди других проектов Paramount+.