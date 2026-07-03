Промокоды Honkai Star Rail для версии 4.4 — 300 звёздного нефрита бесплатно

Авторы Honkai: Star Rail провели традиционную прямую трансляцию, на которой раскрыли детали следующего большого обновления. Помимо подробностей патча 4.4, разработчики также выпустили три промокода на донатную валюту и внутриигровые ресурсы.

Промокоды Honkai Star Rail со стрима версии 4.4

WAK84U29VLYP — 100 звёздного нефрита + 50 000 кредитов.

— 100 звёздного нефрита + 50 000 кредитов. HT3QMCJ9U4JB — 100 звёздного нефрита + 5 путеводителей путешественника.

— 100 звёздного нефрита + 5 путеводителей путешественника. XTJ9MV38DL3X — 100 звёздного нефрита + 4 банки очищенного эфира.

Активировать бонусы можно до 4 июля 18:59 мск.

Для получения награды, нужно ввести промокод на официальном сайте Honkai: Star Rail по этой ссылке, а затем забрать их в игре по почте (иконка конверта). Активировать бонусы также можно в главном меню (три точки вверху справа — промокод).

Вместе с выходом обновления 4.4, пользователи смогут получить бесплатно одного из двух пятизвёздочных персонажей: Арчера или Гильгамеша. Героя можно забрать до конца апдейта 4.6.