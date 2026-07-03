Sony вновь обсуждает повышение цен на подписку PS Plus

Компания Sony провела встречу с инвесторами, где рассказала, что больше не делает упор на привлечение активных пользователей подписки PS Plus. Владельцы сервиса планируют извлекать больше прибыли из существующих подписчиков.

Расходы на содержание серверов и инфраструктуры компания намерена покрывать за счёт стоимости PS Plus. В Sony отметили, что ценообразование напрямую влияет на прибыльность.

Мы используем множество рычагов для повышения прибыльности, включая ценообразование, структуру тарифных планов и эффективность приобретения контента. На более высокие тарифные планы PS Plus сейчас приходится 40% подписчиков, что отражает высокий спрос на эту услугу.

В издании PlayStationLifeStyle отметили, что до подорожания подписки PS Plus в мае Sony сделала похожее заявление. Тогда цена увеличилась на все уровни сервиса Essential, Extra и Deluxe/Premium. Не исключено, что компания вновь намекнула на будущее повышение стоимости.