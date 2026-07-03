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Лучшие хорроры 2026 года от Variety — в топе «Обсессия» и «Закулисье реальности»

Лучшие хорроры 2026 года от Variety — в топе «Обсессия» и «Закулисье реальности»
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Издание Variety составило рейтинг лучших фильмов ужасов, вышедших за первую половину 2026 года. В топ-10 вошли картины, премьеры которых состоялись в мировом прокате с января по июнь включительно.

Лидером списка стал хоррор «Обсессия». Журналисты отметили, что авторы смогли сделать простую историю увлекательной благодаря неожиданным сюжетным поворотам и актёрской работе Инди Наварретти. Второе место занял фильм «Хокум», со звездой сериала «Разделение» Адамом Скоттом в главной роли. На третьей строчке расположился комедийный хоррор «Прикоснись ко мне».

В список достойных упоминания фильмов ужасов Variety вошли «На помощь!», «Бесконечный шведский стол» и «Ешь. Молись. Худей».

Топ-10 лучших хорроров 2026 по версии Variety

  1. «Одержимость».
  2. «Хокум».
  3. «Прикоснись ко мне».
  4. «Они придут за тобой».
  5. «Левит».
  6. «28 лет спустя: Храм костей».
  7. «Лики смерти».
  8. «Марама».
  9. «Выход 8».
  10. «Закулисье реальности».
О фильме ужасов «Обсессия»:
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