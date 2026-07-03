Лучшие хорроры 2026 года от Variety — в топе «Обсессия» и «Закулисье реальности»

Издание Variety составило рейтинг лучших фильмов ужасов, вышедших за первую половину 2026 года. В топ-10 вошли картины, премьеры которых состоялись в мировом прокате с января по июнь включительно.
Лидером списка стал хоррор «Обсессия». Журналисты отметили, что авторы смогли сделать простую историю увлекательной благодаря неожиданным сюжетным поворотам и актёрской работе Инди Наварретти. Второе место занял фильм «Хокум», со звездой сериала «Разделение» Адамом Скоттом в главной роли. На третьей строчке расположился комедийный хоррор «Прикоснись ко мне».
В список достойных упоминания фильмов ужасов Variety вошли «На помощь!», «Бесконечный шведский стол» и «Ешь. Молись. Худей».
Топ-10 лучших хорроров 2026 по версии Variety
- «Одержимость».
- «Хокум».
- «Прикоснись ко мне».
- «Они придут за тобой».
- «Левит».
- «28 лет спустя: Храм костей».
- «Лики смерти».
- «Марама».
- «Выход 8».
- «Закулисье реальности».