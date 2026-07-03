Первый постер вестерна «Вор-одиночка» с Шоном Бином — выход 10 июля

Кинокомпания Radical Entertainment представила первый постер фильма «Вор-одиночка». Вестерн выйдет в мировом прокате уже 10 июля.

Фото: Radical Entertainment

Действие ленты развернётся во время Гражданской войны в США. Главной героиней выступит женщина, которая стала единственным хранителем отдалённого форпоста армии. В один момент она находит украденное золото, которое хочет заполучить банда преступников.

Одну из главных ролей исполнил звезда «Властелина колец» и «Игры престолов» Шон Бин. В фильме также снялись Маккензи Фой («Интерстеллар»), Одейя Раш («Леди Бёрд»), Джо Пантольяно («Сопрано») и другие актёры. Режиссёром выступил Джон Суитц («Писака»).