Мультфильм «Миньоны и монстры» собрал более $ 60 млн до первых выходных

Cборы мультфильма «Миньоны и монстры» достигли $ 25 млн в США. Такого результата анимационная лента добилась за два дня с момента премьеры.

В мировом прокате картина собрала уже более $ 62,6 млн. Для фильма, бюджет которого составил $ 85 млн, такая касса за первые дни — уверенный дебют. Аналитики прогнозируют, что по итогам первых выходных лента станет лидером проката, а сборы достигнут $ 80 млн.

Сюжет мультфильма «Миньоны и монстры» отправляет жёлтых существ Миньонов в 1920-е. Теперь они решают снять собственный фильм ужасов в Голливуде. Для этого им предстоит найти самых страшных существ. Картину тепло приняли как критики, так и зрители: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 90% свежести от обозревателей и 75% от зрителей.