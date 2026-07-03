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Разработка Resonance: A Plague Tale Legacy завершена — релиз 27 августа

Разработка Resonance: A Plague Tale Legacy завершена — релиз 27 августа
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Студия Asobo сообщила, что Resonance: A Plague Tale Legacy «ушла на золото». Это означает, что разработка игры полностью завершена, а физические копии с проектом отправили в печать — релиз точно состоится 27 августа.

Фото: Asobo

Resonance выступит спин-оффом знаменитой дилогии A Plague Tale про Хьюго и Амицию, брата и сестру, которые столкнулись с древним проклятием своего рода. События новой игры развернутся вокруг Софии, капитана корабля из предыдущего проекта серии с подзаголовком Requiem.

События предстоящей игры развернутся за 15 лет до A Plague Tale: Requiem, сюжетного финала серии. За разработку вновь отвечает студия Asobo, авторы оригинальной дилогии. Игра выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series с русскими субтитрами.

О другой предстоящей видеоигре:
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