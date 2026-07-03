Второй сезон аниме «Киберпанк: Бегущие по краю» выйдет 20 октября — утечка

Пользователи форума Reddit обратили внимание, что на корейском YouTube-аккаунте стримингового сервиса Netflix появилась точная дата выхода второго сезона аниме «Киберпанк: Бегущие по краю». Согласно утечке, премьера новых эпизодов состоится 20 октября. Однако позже авторы изменили комментарий, удалив дату релиза.

Сюжет второго сезона аниме пока неизвестен. Ранее авторы сообщали, что это будет совершенно новая история, действие которой также развернётся в городе Найт-Сити. Ни один из главных героев первого сезона не появится в продолжении.

«Киберпанк: Бегущие по краю» стартовал в 2022 году на стриминговом сервисе Netflix. Зрители тепло приняли сериал: на агрегаторе IMDB шоу получило оценку 8,3/10, а сама Cyberpunk 2077 обрела вторую волну популярности.