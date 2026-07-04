Продолжение «Невероятных приключений ДжоДжо» стартует 25 сентября — трейлер

Стриминговый сервис Netflix раскрыл дату премьеры второй части перезапуска культового аниме «Невероятные приключения ДжоДжо». Продолжение сериала стартует 25 сентября — всего выпустят 11 эпизодов, которые будут выходить каждую неделю. Авторы также представили трейлер предстоящих серий.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix Anime. Права на видео принадлежат Netflix.

Проект выступает перезапуском шоу, события которого развернутся в конце XIX века в альтернативной Америке. Авторы адаптируют мангу «Гонка Стального Шара», где главные герои Джонни Джостар и Джайро Цеппели стали участниками масштабных скачек с призовыми в $ 50 млн.

Первый эпизод проекта вышел 19 марта на Netflix. Зрители крайне высоко оценили серию: на агрегаторе IMDb она получила оценку 9,7 балла из 10.