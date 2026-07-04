«Дала мне возможность жить мечтой»: Александр Невский поздравил США с 250-летием

Знаменитый российский актёр и герой видео блогера BadComedian Александр Невский поздравил США с 250-летием. Соответствующий пост артист опубликовал на своей странице в соцсети Х.

Невский вспомнил, как приехал в США туристом в 1998 году, а уже спустя год вернулся студентом. Только через 20 лет актёр получил гражданство, продолжая участвовать в создании фильмов. В своём поздравлении он также опубликовал фото, где позирует на фоне американского флага.

Фото: Соцсети Александра Невского

Соединённым Штатам Америки скоро исполнится 250 лет. В 1998 я приехал сюда туристом, в 1999 вернулся студентом, в 2002 получил статус резидента, а в 2019 — гражданство. Великая и свободная страна, которая дала мне возможность жить своей мечтой. Горжусь быть гражданином США.

Сейчас Александр Невский часто снимается в американских вестернах. Так, с 2023 года он сыграл главную в трилогии «Нападение на Рио Браво», а в 2025-м вышла картина «Бескрайний Запад».