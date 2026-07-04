«Многообещающее начало»: зрители хвалят старт третьего сезона «Укрытия» от Apple

3 июля стартовал третий сезон сериала «Укрытие» — продолжения фантастического шоу от компании Apple. Многие зрители уже посмотрели первый эпизод и тепло приняли его: на агрегаторе IMDb серия получила 7,6 балла из 10.

Некоторые хвалят проект за интригующее начало: авторам удалось создать интересное повествование, связывая прошлое и настоящее фантастического мира. Отдельно отмечают актёрскую работу Ребекки Фергюсон, которая вновь на высоком уровне отыгрывает персонажа. Ругают первый эпизод продолжения за слишком банальные сюжетные повороты, которые портят историю.

Фото: IMDb

Что пишут зрители про старт третьего сезона сериала «Укрытие»:

Отличное начало. Я всегда ожидала, что Ребекка Фергюсон вернётся вместе со своей героиней, но её возвращение показано превосходно. Повествование между далёким прошлым, недавним прошлым и настоящим получилось интересным.

Хороший старт. Сериал «Укрытие» триумфально вернулся, демонстрируя превосходное качество постановки, интригующее построение мира и замечательную игру актёров.

Осторожный оптимизм. В целом мне очень нравится этот сериал, и я большая поклонница Ребекки Фергюсон. Надеюсь, ситуация с воспоминаниями быстро закончится и мы увидим развитие истории.

Судя по первой серии, всё выглядит не очень хорошо. Мягко говоря, всё получилось очень сумбурным. Непоследовательно, нелогично, неубедительно, медленно и бессмысленно.

Сериал окончательно закончился, драма про амнезию показалась мне до ужаса банальной. Думаю, я больше не буду его смотреть.

События сериала «Укрытие» разворачиваются в будущем вокруг 10-тысячного поселения, которое живёт на 144 этажах глубоко под землёй. Общество считает, что поверхность токсична и уже не приспособлена для жизни, однако не все согласны с этой теорией. В продолжении авторы фокусируются на предыстории страшной глобальной катастрофы, которая привела к созданию огромных бункеров. Третий сезон станет мостом к финальному четвёртому сезону, который завершит сюжет проекта. Главную роль сыграла Ребекка Фергюсон («Дюна»).