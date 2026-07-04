Студия BUG FILMS представила тизер второго сезона аниме «Ателье колдовских колпаков». Дата выхода продолжения фэнтези пока неизвестна.

Видео доступно на YouTube-канале TWIN ENGINE. Права на видео принадлежат BUG FILMS.

Аниме основано на манге Камомэ Сирахамы, получившей признание по всему миру. Сюжет проекта рассказывает о мире, где творить магию позволено только волшебникам. Но всё меняется, когда маленькая девочка Коко узнаёт страшную тайну: колдовство доступно любому, кто научится применять специальные инструменты.

Первый сезон «Ателье колдовских колпаков» завершился 22 июня. Зрители высоко оценили сериал: на агрегаторе IMDb он получил 8,5 балла из 10.