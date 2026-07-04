Третий этап Фестиваля цифрового спорта пройдёт 4-5 июля в Санкт-Петербурге

Организаторы Всероссийского Фестиваля цифрового спорта раскрыли детали предстоящего третьего этапа в рамках VK Fest. Ивент пройдёт 4 и 5 июля на территории Парка 300-летия в Санкт-Петербурге.

На протяжении двух дней гостей ждёт насыщенная программа с турнирами в семи киберспортивных дисциплинах. Посетителям также представят различные активности, включая встречи с известными спортсменами, розыгрыши и подарки от партнёров. В соревновании по Mobile Legends: Bang Bang главным призом станет пять смартфонов realme P4.

Фото: SMP ESPORTS

Дисциплины третьего этапа Фестиваля цифрового спорта в Санкт-Петербурге:

Mobile Legends: Bang Bang

PUBG Mobile

Интерактивный футбол

Интерактивный хоккей

Гонки на автосимуляторах

«Мир танков» — формат свободной игры

Фиджитал-гонки с радиоуправляемыми моделями — формат свободной игры

Специальными гостями ивента станут чемпион России по картингу в классе KZ-2 и бронзовый призёр

серии «СМП Формула-4» Егор Носов, а также стример Титамин, который представляет сообщество Mobile Legends: Bang Bang.