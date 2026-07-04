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Третий этап Фестиваля цифрового спорта пройдёт 4-5 июля в Санкт-Петербурге

Третий этап Фестиваля цифрового спорта пройдёт 4-5 июля в Санкт-Петербурге
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Организаторы Всероссийского Фестиваля цифрового спорта раскрыли детали предстоящего третьего этапа в рамках VK Fest. Ивент пройдёт 4 и 5 июля на территории Парка 300-летия в Санкт-Петербурге.

На протяжении двух дней гостей ждёт насыщенная программа с турнирами в семи киберспортивных дисциплинах. Посетителям также представят различные активности, включая встречи с известными спортсменами, розыгрыши и подарки от партнёров. В соревновании по Mobile Legends: Bang Bang главным призом станет пять смартфонов realme P4.

Фото: SMP ESPORTS

Дисциплины третьего этапа Фестиваля цифрового спорта в Санкт-Петербурге:

  • Mobile Legends: Bang Bang
  • PUBG Mobile
  • Интерактивный футбол
  • Интерактивный хоккей
  • Гонки на автосимуляторах
  • «Мир танков» — формат свободной игры
  • Фиджитал-гонки с радиоуправляемыми моделями — формат свободной игры

Специальными гостями ивента станут чемпион России по картингу в классе KZ-2 и бронзовый призёр
серии «СМП Формула-4» Егор Носов, а также стример Титамин, который представляет сообщество Mobile Legends: Bang Bang.

О завершении второго этапа:
Завершился второй этап Всероссийского фестиваля цифрового спорта
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