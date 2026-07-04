«Мы остаёмся вечными братьями»: Вин Дизель вспомнил звезду «Форсажа» Пола Уокера

Звезда серии «Форсаж» Вин Дизель почтил память умершего актёра и своего друга Пола Уокера. Трогательный пост с воспоминаниями он опубликовал в соцсетях.

Дизель рассказал о происшествии, случившемся в 2010 году, когда произошло страшное землетрясение на Гаити. Артист решил помочь пострадавшим и отправился на острова. Помочь ему в этом решил сам Пол Уокер, который единственный ответил на звонок друга. По словам Дизеля, именно тогда они стали «вечными братьями».

В 2010 году землетрясение разорвало остров Эспаньола. Меня попросили помочь и отправиться на Гаити. Я звонил всем, кого знал, и умолял о помощи, встать рядом с людьми, которые потеряли всё. Единственным человеком, кто ответил на звонок, был Пол. После этого он спросил меня, что я думаю о том, чтобы он создал организацию для помощи пострадавшим, потому что он видел потребность своими глазами. В этот момент мы стали вечными братьями. Не из-за фильма, похвалы или побитых рекордов, а из-за общего признания сострадания к оставленным.

Актёр Пол Уокер скончался в автокатастрофе 30 ноября 2013 года — до завершения съёмок «Форсажа 7». Сначала авторы хотели отменить фильм, однако в итоге переписали сценарий ленты — в нём Брайан О'Коннер ушёл из банды и зажил спокойной семейной жизнью. В предстоящем финальной картине серии, «Форсаже 11» его герой вернётся — судя по всему, авторы используют цифровую модель героя.