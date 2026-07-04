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Трейлер обновления 4.4 для Honkai Star Rail — выход 15 июля

Трейлер обновления 4.4 для Honkai Star Rail — выход 15 июля
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Компания HoYoverse представила трейлер предстоящего обновления 4.4 для игры Honkai: Star Rail. Крупный апдейт выйдет уже 15 июля.

Видео доступно на YouTube-канале Honkai: Star Rail. Права на видео принадлежат HoYoverse.

Обновление получило название «Гудок на пороге конца света». По сюжету Первопроходцу нужно сразиться с Лордом Опустошителем Асатом Прамадом и разгадать тайну исчезновения Химеко — она присоединится к битве в своей новой улучшенной форме.

Вместе с выходом патча в игре появится пятизвёздочный персонаж Химеко: Нова. Она станет героем огненного типа и сможет призывать меха Звездопроходца.

Уже 24 июля в Honkai: Star Rail стартует второй этап коллаборации с Fate/stay night: Unlimited Blade Works, в рамках которой пользователи смогут получить бесплатно одного из двух пятизвёздочных персонажей: Арчера или Гильгамеша. Героя можно забрать до конца апдейта 4.6.

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