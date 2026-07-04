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Стартовал пятый сезон сериала «Мажор» — вышел первый эпизод

Стартовал пятый сезон сериала «Мажор» — вышел первый эпизод
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4 июля стартовал пятый сезон сериала «Мажор». Первый эпизод продолжений уже доступен в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск». Следующие семь серий будут выходить каждую субботу.

Видео доступно во VK-канале Кинопоиск. Права на видео принадлежат «Кинопоиск».

По сюжету пятого сезона, Игорь Соколовский, вместе с друзьями, создаёт в Сочи подпольное агентство добрых дел «Честные люди», которое противостоит мошенникам и помогает клиентам решить самые запутанные и неоднозначные жизненные ситуации. Однако вскоре герой сам становится жертвой масштабной и очень хитрой аферы.

Главные роли вновь сыграли Павел Прилучный («Новогодний шеф»), Павел Чинарёв («Однажды в пустыне»), Елизавета Шакира («Нулевой пациент») и другие актёры. Режиссёром выступил Сергей Пикалов («В клетке»).

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