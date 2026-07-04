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По аниме «Поднятие уровня в одиночку» выпустят фильм

По аниме «Поднятие уровня в одиночку» выпустят фильм
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Студия A-1 Pictures сообщила о создании фильма по знаменитому аниме «Поднятие уровня в одиночку». Дата выхода картины с подзаголовком Beyond the System («За пределами системы») пока неизвестна.

Авторы не раскрыли сюжет предстоящей ленты. Судя по всему, действие фильма будет происходить после событий второго сезона оригинального аниме. Ранее инсайдеры сообщали, что авторы могли отказаться от третьего сезона и выпустить его в формате полнометражной картины.

«Поднятие уровня в одиночку» рассказывает об альтернативной вселенной, где Земля граничит с потусторонним миром, кишащим монстрами. Сюжет второго сезона продолжает историю охотника Сон Джин-у, который внезапно обнаруживает у себя особую силу. Аниме стало популярным по всему миру, а зрители высоко оценили его: на агрегаторе IMDb проект получил 8,5 балла из 10.

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