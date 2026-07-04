Авторы «Супергёрл» предвидели провал фильма до его выхода — детали создания картины

Издание The Hollywood Reporter опубликовало большой материал, посвящённый созданию провального фильма «Супергёрл». Источники журналистов рассказали о проблемах в производстве супергеройского проекта.

По данным СМИ, после окончания съёмок режиссёр картины Крэйг Гиллеспи и студия DC понимали, что лента не соответствовала их требованиям. Ситуацию ухудшили неудачные тестовые показы, где аудитория смешанно оценила фильм. Некоторые источники THR также отмечают, что у главы DC Джеймса Ганна и постановщика были разногласия ещё во время съёмок «Супергёрл».

После тестовых демонстраций фильма студия решила пригласить сценариста Джереми Слейтера, к которому Джеймс Ганн хорошо относился, чтобы он написал историю для пересъёмок. Во время переработки авторы изменили в том числе финальную экшен-сцену. Кроме того, глава студии и Крэйг Гиллеспи спорили насчёт музыки в фильме — песню из заключительного эпизода по итогу выбрал Джеймс Ганн.

На зимних тестовых показах «Супергёрл» получила более тёплые отзывы. Однако тогда студия DC решила не дорабатывать версию фильма Крэйга Гиллеспи, а заняться производством своего варианта, который впоследствии и вышел в прокат. В издании отметили, что режиссёрская версия была на 11 минут длиннее и больше раскрывала главного злодея. Тем не менее оценки на тестовых показах обоих лент практически не различались, хоть вариант студии DC приняли немного лучше.

«Супергёрл» вышла в мировом прокате 26 июня и за первые выходные собрала только $ 68 млн. Для картины, бюджет которой составил $ 170 млн, такой старт оказался провальным. Ленту также низко оценили критики: на агрегаторе Rotten Tomatoes на получила только 55% свежести.